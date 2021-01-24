24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon

Beşiktaş'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında sahasında 'yi ağırlayan 'ta 'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

'in 21. haftasında ile , 'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 33. dakikada 'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ancak gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:


(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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