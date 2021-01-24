Beşiktaş'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 33. dakikada Vincent Aboubakar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ancak gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:





(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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