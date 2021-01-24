24 Ocak 2021, Pazar
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6'ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Jefferson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir'de kaldı.
16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması son anda uzaklaştırdı.
31'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sol kanatta topla buluşan Muhammet rakiplerini geçtikten sonra topu içeri gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda olan Jefferson'un kafa vuruşunda vurarak meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0
45'inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Boupendza rakibinden sıyrılıp ceza sahasına kadar girdi. Boupendza'nın düzgün vuruşunda top direkten döndü.
57'nci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un uzaktan şutunda Günay'dan seken top Boupendza'nın önünde kaldı. Boupendza'nın vuruşunda top ağlara gitti ancak yardımcı hakem golden önce ofsayt bayrağını kaldırdı.
72'nci dakikada konuk takımın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Diouf kafayı vurdu top az farkla üstten auta gitti.
88'inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında topla buluşan Kamara'nın içeriye gönderdiği ortaya iyi yükselen Selim topa dokunamadı.
90+6'ncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta Morais'in ters vuruşunda top ağlara gitti:1-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
Gaziantep FK 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK yeni teknik direktörü Sa Pinto yönetiminde sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
6'ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Jefferson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir'de kaldı.
16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması son anda uzaklaştırdı.
31'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sol kanatta topla buluşan Muhammet rakiplerini geçtikten sonra topu içeri gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda olan Jefferson'un kafa vuruşunda vurarak meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0
45'inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Boupendza rakibinden sıyrılıp ceza sahasına kadar girdi. Boupendza'nın düzgün vuruşunda top direkten döndü.
57'nci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un uzaktan şutunda Günay'dan seken top Boupendza'nın önünde kaldı. Boupendza'nın vuruşunda top ağlara gitti ancak yardımcı hakem golden önce ofsayt bayrağını kaldırdı.
72'nci dakikada konuk takımın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Diouf kafayı vurdu top az farkla üstten auta gitti.
88'inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında topla buluşan Kamara'nın içeriye gönderdiği ortaya iyi yükselen Selim topa dokunamadı.
90+6'ncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta Morais'in ters vuruşunda top ağlara gitti:1-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.
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