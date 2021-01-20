Son dakika: Galatasaray - Denizlispor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Denizlispor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - DENİZLİSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega
41. RANDEVU
Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon Denizli'de oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0 galip gelirken, İstanbul'daki mücadeleyi de Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.
LUYINDAMA İLE BELHANDA SINIRDA
Galatasaray'da Denizlispor müsabakası öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.
6 EKSİK
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Senegalli golcü Mbaye Diagne, Denizli karşısında olmayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve yararlan Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Oğulcan Çağlayan'ın yokluğunda kadroda hücumda bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel ile Ali Yavuz Kol bulunuyor.
LİGDE EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Bu müsabakanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla yenmişti.
SUAT ARSLANBOĞA YÖNETECEK
Galatasaray - Denizlispor mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Eskişehir Bölgesi hakemi olan Suat Arslanboğa, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu maçların 42'sini ev sahibi, 23'ünü deplasman takımları kazanırken, 30 maç ise berabere sona erdi.
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