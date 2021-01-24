24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

Teknik Direktörü , karşısında geçtiğimiz hafta oynanan maçının 11'inden 3 değişiklik yaptı.

Teknik Direktörü , karşısında sahaya sürdüğü 11'den 3 değişiklik yaparak mücadelesine başladı. derbisinde ve Karagümrük karşısında ilk 11'de oynayan Montero, yabancı kontenjanı nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e döndü. Yalçın, sol bekte yerine N'Sakala'ya şans tanırken, Karagümrük mücadelesinde yedek bekleyen Rachid Ghezzal da N'Koudou'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı.

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