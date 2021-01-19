Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u Nwakaeme, Flavio ve Djaniny'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibini 21. dakikada Nwakeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya temsilcisinin tek golü ise 88. dakikada Shengelia'dan geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Konyaspor ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, 23 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 24 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı.

Avcı, sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Konyaspor maçında ilk 11'de Vitor Hugo'ya görev verdi.

Göztepe ile transfer görüşmesi yapan Diabate, kadro dışı bırakılan Plaza, sakatlığı bulunan Hosseini ile Pereira kadroya dahil edemedi. Trabzonspor'da, Süper Lig'in 16.'ncı haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Vitor Hugo, ilk 11'de oynadı.

BERAT ÖZDEMİR KADRODA

Bordo-mavili takımda ara transfer döneminde transfer edilen Berat Özdemir, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Fraport TAV Antalyaspor maçında antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil etmediği genç futbolcu, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosuna alındı.

PEREIRA KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Abdullah Avcı tarafından Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil edilen Joao Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun maçı tribünden takip ettiği görüldü.

HOSSEINI'NİN MR'I ÇEKİLECEK

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesindeki antrenmanda kasığında ağrı hisseden savunma oyuncusu Hosseini'ye, MR çekilmesine karar verildi.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan İranlı stoperin son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

SEHIC MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI

İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı.

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