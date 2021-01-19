Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

Süper Lig ekipleri ve spor camiasının tanınmış isimleri, Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte o mesajlar...