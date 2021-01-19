19 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

Süper Lig ekipleri ve spor camiasının tanınmış isimleri, Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 19.01.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 23:36
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Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

BEŞİKTAŞ

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Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

FENERBAHÇE

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Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

GALATASARAY

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Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

BAŞAKŞEHİR

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Spor camiasından Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajları

KARAGÜMRÜK

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