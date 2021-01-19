Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Başakşehir, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 17. sırada yer aldı. 23 puanda kalan Başakşehir ise 13. sırada kendine yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Hes Kablo Kayserispor'da topla buluşan Zoran Kvrzic'ın ceza sağ iç çaprazında kaleye çektiği şut auta gitti.

20'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da topla buluşan Avramovski'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut auta gitti.

24'üncü dakikada Medipol Başakşehir'de sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

42'nci dakikada orta alanda topla buluşan Campanharo koşu yapan Alibec'e ara pası attı. Topla ilerleyen Alibec, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0

45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in kaleye çektiği şut auta gitti.

51'inci dakikada Medipol Başakşehir'de ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Aleksic'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

59'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in pasında Henrique'nin kaleye çektiği şutu Mert Günok kornere çeldi.

61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Henrique'nin kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin verdiği pasta ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın kaleye çektiği şut auta gitti.

77'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da Henrique'nin ara pasıyla topla buluşan Alibec kaleci Mert'i çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0.

81'inci dakikada Medipol Başakşehir'de sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin kaleye çektiği şut auta gitti.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kanga'nın kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

Mücadele Hes Kablo Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.