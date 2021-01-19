19 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Kayserispor 2-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir ağır yaralı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında , sahasında 'i Denis Alibec'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 20. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Kayserispor bu sonuçla puanını 19'a yükselterek 17. sırada yer aldı. 23 puanda kalan Başakşehir ise 13. sırada kendine yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada 'da topla buluşan 'ın ceza sağ iç çaprazında kaleye çektiği şut auta gitti.

20'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da topla buluşan 'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut auta gitti.

24'üncü dakikada 'de sol çaprazda topla buluşan 'nin kaleye çektiği şutu kaleci kurtardı.

42'nci dakikada orta alanda topla buluşan Campanharo koşu yapan Alibec'e ara pası attı. Topla ilerleyen Alibec, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0

45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in kaleye çektiği şut auta gitti.

51'inci dakikada Medipol Başakşehir'de ceza sahası içinde 'ün pasında topla buluşan Aleksic'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

59'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in pasında Henrique'nin kaleye çektiği şutu Mert Günok kornere çeldi.

61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Henrique'nin kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin verdiği pasta ceza sahasına giren 'ın kaleye çektiği şut auta gitti.

77'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da Henrique'nin ara pasıyla topla buluşan Alibec kaleci Mert'i çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0.

81'inci dakikada Medipol Başakşehir'de sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin kaleye çektiği şut auta gitti.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan 'nın kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

Mücadele Hes Kablo Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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