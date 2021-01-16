Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray Birniçan, Anicic, Abdulkerim Bardakcı, Ömer Ali Şahiner, Skubic, Bytyqi, İsmail Guven, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Ndiaye, Ideye

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