16 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Göztepe maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: , , Abdulkerim Bardakcı, , , , İsmail Guven, , , ,

Göztepe: , , , , Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Ndiaye, Ideye

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