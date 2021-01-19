19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Başkanı , maçının ardından Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı , 3-1 kazandıkları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor, sıkıntılı" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da "Görüştüğümüz oyuncuların önce kulüpleriyle görüşmelisiniz. Bunlar kontratı olan oyuncular. Devre arasında hiçbir oyuncu serbest kalmıyor. Kulübünde oynamaya devam eden oyuncular. Kulüplerin izini olmadan hiçbir oyuncu ile görüşemezsiniz. FIFA'nın bu konuda çok katı kuralları var. Ama nedense biz bu kurallara bırakın saygı göstermeyi, riayet etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu, Abdulkadir 'ın takımdan ayrılacağına yönelik haberlere ilişkin ise "Parmak, gidiyormuş, yok öyle bir şey. Bizim gidecek oyuncularımız belliydi. Gelmesini istediğimiz oyuncular vardı, bunlardan biri 'tı, o da geldi. Parmak bugün sahadaydı" ifadelerini kullandı.

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