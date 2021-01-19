19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Konyaspor maçı sonrası Abdülkadir Ömür'ün sakatlığına yorum: Alternatifi olmayan bir oyuncu

Avcı'dan Ömür'ün sakatlığına yorum: Alternatifi olmayan bir oyuncu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

, Süper Lig'in 20. haftasında 'u 3-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. -mavili takımda Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapattı. Maçın ardından konuşan teknik direktör , "Kazandık mutluyuz. Bir andan mutluluğu yaşıyoruz, bir yandan Ömür ile ilgili üzüntü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , 'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir'in sakatlığı için konuşan Avcı, böyle bir şey. Olumlu, olumsuz duygular bir arada yaşanabiliyor. Türk futbolunun yetenekli oyuncusu, bizim takımda 2. alternatifi yok. Tahminime göre çok parçalı bir kırık değil. Bu yaz Avrupa Şampiyonası var, belki hedef olacaktı. Genç, sağlığına kavuşur, futbolun içinde bunlar var. " ifadelerini kullandı.

Oyunu değerlendiren teknik adam, "Gelişiyoruz, adım adım oyuncu grubu cevap vermeye başladı. 11 hafta, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Oyunun her yönü olarak geliştirmemiz gereken ve anları doğru oynamamız gereken anlar var. 3-0, taçtan gol yemeyeceksin örnek olarak. Kazandık, mutluyuz. Bir andan mutluluğu yaşıyoruz, bir yandan Ömür ile ilgili üzüntü yaşıyoruz. 3 gün sonra bir maç daha var, ona da en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Trabzonspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

"JOAO PEREIRA'YA ANTRENÖRLÜK SEÇENEĞİ SUNDUM"
Peraira'dan futbolu bırakarak antrenörlüğe geçmesini istediğini söyleyen çalıştırıcı, "Bugün Serkan Asan'ı konuşabiliriz. Trabzon'un verimli topraklarından Türk futboluna çıkmış bir oyuncu. Belki bir hikaye, anıdır bu. Kendisiyle bire bir görüşme de yaptım. Ben bir kulüpte 2 şampiyonluk yaşamıştım, yönetim kurulu futbolu bırak, antrenörlük verelim, idari görev verelim dediler. Sonra o kulübe antrenör olarak döndüm. örnektir, benim planımda yoksun dedim, 7. haftada çıkar eşofmanı, antrenör eşofmanını giy dedim.

'nın geçmişine ve takım kaptanlığına saygım var, o yüzden kendisiyle konuştum. Bir kariyer planlaması yapalım dedim, 6 ay sonra mukavelesi bitiyor. Çok iyi çalışıyor ama 6 ay sonra Trabzonspor'un oyuncusu olmayacak. Oynamak isteyebilir, ben daha transfer yapacağım, kaptanı da bırakmak istemiyorum. Samimi bir konuşma geçti aramızda. Antrenörlük seçeneği sundum. Trabzonspor tarihine baktığında Özkan Sümer'ler, Hami'ler, Şenol hocalar ayrıldı, yeri geldiğinde bu ayrılıklar olacaktır. Ben Pereira'ya sadece antrenörlük seçeneği sundum." diye konuştu.

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