Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 27. dakikada sahayı sedyeyle terk eden Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Flavio'ya bıraktı.

Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

SEZONU KAPATTI

Yıldız oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün, Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Spor camiası, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...

YUSUF YAZICI





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