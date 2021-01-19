19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür sezonu kapattı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında oynanan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 27. dakikada sahayı sedyeyle terk eden 'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

'in 20. haftasında İttifak Holding 'u konuk eden 'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu , yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini 'ya bıraktı.

'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

SEZONU KAPATTI

Yıldız oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği ve sezonu kapattığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün, Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sezonu kapattı

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Spor camiası, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...

YUSUF YAZICI


GALATASARAY


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