Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-1 kazandı ve yeniden zirveye ortak oldu.

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'yle karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mame Thiam, 34'te Mbwana Samatta ve 67. dakikada Enner Valencia kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 90+4. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 38'e yükseltti ve zirveye yeniden ortak oldu. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

CANER İLE MERT HAKAN CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin ile Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı. Sarı kart cezası bulunan Caner Erkin ile kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçında görev alamadı.

NOVAK 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Filip Novak, 4 maç sonra sahadaki yerini aldı.

Sarı-lacivertli ekipte en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çek futbolcu, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamadı. Omzunda ağrı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılarak riske edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 10 EKSİK

Fenerbahçe, Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Stelios Kitsiou, Cebrail Karayel, Michal Pazdan ve Ender Aygören, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayan isimler oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi" 11'i ile sahaya çıktı.

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