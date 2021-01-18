18 Ocak 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe evinde zorlanmadı! Üst üste 5. galibiyet
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 19. haftasında Fenerbahçe, 'nü konuk etti. Kanarya baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-1 kazandı ve yeniden zirveye ortak oldu.

'in 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında 'yle karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada , 34'te Mbwana Samatta ve 67. dakikada kaydetti. Başkent temsilcisinin tek golü ise 90+4. dakikada Emre Güral'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 38'e yükseltti ve zirveye yeniden ortak oldu. Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Sivasspor maçında yok

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, , Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise ile üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , ligde oynanan maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; , , , yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Erol Bulut, Ankaragücü maçına şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

CANER İLE MERT HAKAN CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin ile , MKE Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı. Sarı kart cezası bulunan Caner Erkin ile kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü maçında görev alamadı.

NOVAK 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Filip Novak, 4 maç sonra sahadaki yerini aldı.

Sarı-lacivertli ekipte en son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde yer alan Novak, sonrasında oynanan 3 lig, 1 de kupa maçında görev alamadı. Çek futbolcu, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü mücadelesinde kadroda yer alamadı. Omzunda ağrı bulunan Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarılarak riske edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 10 EKSİK

Fenerbahçe, Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, Ankaragücü maçında takımlarını yalnız bıraktı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Stelios Kitsiou, Cebrail Karayel, Michal Pazdan ve Ender Aygören, Fenerbahçe karşılaşmasında yer alamayan isimler oldu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Bolingi" 11'i ile sahaya çıktı.

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