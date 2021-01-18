18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan Sivasspor maçında yok

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim Sivas maçında yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Fenerbahçeli futbolcu , maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'in 19. haftasında sahasında 'nü konuk eden 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu , mücadelenin 41. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Ozan, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanacak maçında takımını yalnız bırakacak.

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