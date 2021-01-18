Mustafa Dalcı Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ilk 25 dakika kendi oyun anlayışlarını sahada gösterdiklerini ifade ederek, "Golden sonra takımın biraz bu anlamda düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. İlk 45 dakikanın son 15 dakikasını oyun anlayışından uzak olarak sergiledik. 2-0 içeriye girmek bu tarz maçlarda çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama bireysel olarak 3. golü de kalede görünce direnci göstermek zor oldu. Üzüldüğüm tek nokta şu; biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bu maçı geride bırakıp daha doğru işler yapmak için o maçın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları