18 Ocak 2021, Pazartesi

ANKARAGÜCÜ

Mustafa Dalcı Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor"

Pozisyon hatalarını düzeltmemiz gerekiyor
ANKARAGÜCÜ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.01.2021

Teknik Direktörü , maçından sonra yaptığı açıklamada, "Biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'in 19. haftasında deplasmanda 'ye 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Teknik Direktörü , ilk 25 dakika kendi oyun anlayışlarını sahada gösterdiklerini ifade ederek, "Golden sonra takımın biraz bu anlamda düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. İlk 45 dakikanın son 15 dakikasını oyun anlayışından uzak olarak sergiledik. 2-0 içeriye girmek bu tarz maçlarda çok zor. İkinci yarı bazı hamleler yaptık ama bireysel olarak 3. golü de kalede görünce direnci göstermek zor oldu. Üzüldüğüm tek nokta şu; biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun farkındayız. Buraları da düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bu maçı geride bırakıp daha doğru işler yapmak için o maçın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
F.Bahçe evinde zorlanmadı! Üst üste 5. galibiyet F.Bahçe evinde zorlanmadı! Üst üste 5. galibiyet
Fenerbahçe - Ankaragücü | CANLI Fenerbahçe - Ankaragücü | CANLI
Başakşehir Başkent'te kazandı! Başakşehir Başkent'te kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör