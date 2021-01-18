18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası galibiyet paylaşımı

Mesut Özil'den galibiyet paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

Son dakika haberi: 'nin yeni transferi , sarı-lacivertlilerin 'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.

'in 19. haftasında , sahasında 'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı , galibiyetinn sosyal medya hesabından yeni takımını tebrik etti.

32 yaşındaki bu futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:


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