Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası galibiyet paylaşımı

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Mesut Özil, galibiyetinn sosyal medya hesabından yeni takımını tebrik etti.

32 yaşındaki bu futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:





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