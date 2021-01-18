18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası galibiyet paylaşımı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı Mesut Özil, galibiyetinn sosyal medya hesabından yeni takımını tebrik etti.
32 yaşındaki bu futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
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