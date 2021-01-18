18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı

Serdar Aziz oyuna devam edemedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 19. haftasında , 'nü 3-1'le geçti ve zirveye yeniden ortak oldu. Kanarya'da 59. dakikada sakatlanarak yerini Lemos'a bıraktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçeli futbolcu , maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Müsabaka içerisinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla 59. dakikada yerini Lemos'a bırakan Aziz, üzgün bir şekilde kenara geldi. Serdar'ın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

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