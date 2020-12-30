Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri! Adama 'Yürü git' derler

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, federasyonu ve MHK'yı sert sözlerle eleştirdi. İşte Toroğlu'nun kaleme aldığı o yazı...

İşte Toroğlu'nun o yazısı:

Türk futbolunda hakem olayını konuşmadan hiçbir şeyi bitiremezsiniz. Aslında Türkiye'de hakem olayı tam bir rezalet. Düzeltmek çok kolay, Federasyonun elinde ama düzeltemezler. Neden? Çünkü işi bilmiyorlar. Sakın bunu bu Federasyon için söylediğimi zannetmeyin veya MHK için. Yıllardır Türkiye'de orta oyunu oynanıyor. Peki orta oyununu bozacak adam kim? TFF başkanları... Hasan Doğan bozacaktı vefat etti... Bakın beyler 10 yıldır MHK maçlara hakem tayin ediyor hakem tayin ettiği maçın hakem raporunu okuyamıyor. Niye? Çünkü o zurnanın son deliği... Peki bu hakem raporu kime gidiyor veya kimlere gidiyor? Hukuk kuruluna... Vay anasını sayın seyirciler. Türkiye'de hukuk kurulları bu işi MHK'lerden iyi biliyor ama niye? 10 yıl önce futbolcu Ümit Karan'ın atılmasıyla ilgili bir rapor o zamanın gözlemcisi Osman Avcı tarafından TFF'ye verilirken söylenen cümleler şekli bu hale getiriyor. Ben hakem tayin edeceğim raporunu başkaları okuyacak. 'Yürü git lan!' derler adama.

10 yıl evvel avukat Egemenoğlu bunu koydurdu peki o günden sonra MHK başkanlığı yapan arkadaşlar sizlere sesleniyorum; sizler bu şamar oğlanlığını kabul mü ettiniz? Sizler orada kalmak için bu aşağılık bir kararı kabul mü ettiniz? Peki şimdi dönelim maçlara, yani hakemlere. Benim tuvalet kağıdı şu anki VAR'dan daha etkiliydi. Yani kıçımı temizlediğim kağıt. Neden? Hakemler durduğu yeri bilmezlerse bazıları eleştirilmeyi kafalarına göre kullanırlarsa o zaman tuvalet kağıdı eleştirilmeyi geçer. Sen neymişsin be tuvalet kağıdı...

Şimdi gelelim daha farklı bir noktaya. Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, babası kim? Eski hakem ve gözlemci. VAR'daki hakem kim? Cüneyt Çakır, babası hakem. Peki 4. hakem kim? Hakan Ceylan, peki Hakan Ceylan kim? Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu. Peki AVAR'da kim var? Abdullah Buğra Taşkınsoy, Peki bunun babasının kaç tane oğlu var? İkisi de hakem... Birisi de bu maçın AVAR'ı... Baba Taşkınsoy da gözlemcilik yapıyor. Yani vay anasına sayın seyirciler. Yani aile boyu rezalet. Kardeşim nasıl kurtulacağız? Hasan Ceylan'ın oğlu yıllardır hangi kategoride hakemlik yapıyor bir bakın. Benim arkadaşım Erol Yaşar'ın oğlu hangi kategoride bir bakın, bakın oğlu bakın...

Arkadaşlar siz direksiyonda oturan adamları düzeltemezseniz araba doğru yolda gitmez. Şimdi gelelim daha farklı bir noktaya. Futbolcu, hakem, kulüp itirazlar transferler hepsi iç içe lahana gibi. Ben itiraz edeceğim bu kademelerde bir yerde mücadele ediyorum, itiraz ettiğimde benim işime kim bakacak? TFF'deki hukukçular... Şimdi soruyorum bu TFF'deki hukukçular, tahkim, disiplin ne derseniz deyin; ben itiraz hakkımı aradığımda acabaaa birileri 'Sen itirazını yap ama şu avukata yap bu avukata yap' diye söylüyorlar mı? Şu avukatla bu avukat acaba nerde çalışır arkadaşlar bilen var mı? Hangi hukuk bürolarına bağlılar bilen var mı?... Hepinize hayırlı işler.

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