17 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Beşiktaş 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal derbide kanatlandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 79. dakikada de Souza ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 38'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Galatasaray ise 33 puanla 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocaj Çarşamba günü saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic 58 gün sonra kadroda!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, , Saracchi, , Etebo, , Arda, ,

Galatasaray'da Mbaye Diagne Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan , Martin Linnes, , Ryan Babel ve 'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, , Oghenekaro Etebo, ve 'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cyle Larin o pozisyonu gole çeviremedi!

SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULI YEDEKTE

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı Beşiktaş derbisinde sakatlandı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş liderliğini sürdürdü! İşte güncel puan durumu Beşiktaş liderliğini sürdürdü! İşte güncel puan durumu
Flaş derbi yorumu! Zemin Beşiktaş'a yarayabilir Flaş derbi yorumu! "Zemin Beşiktaş'a yarayabilir"
Yeni Malatyaspor galibiyeti hatırladı! Yeni Malatyaspor galibiyeti hatırladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör