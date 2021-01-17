Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 38'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Galatasaray ise 33 puanla 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocaj Çarşamba günü saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.

Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.

SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULI YEDEKTE

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.

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