Beşiktaş 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 79. dakikada Josef de Souza ve 90+1. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 38'ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Galatasaray ise 33 puanla 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, 21 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise 20 Ocaj Çarşamba günü saat 19.00'da Denizlispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.
Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.
SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULI YEDEKTE
Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.
Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları