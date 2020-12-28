Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 65. dakikada Tunay Torun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor ve Çaykur Rizespor puanlarını 19'a yükselttiler.



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