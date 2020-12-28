28 Aralık 2020, Pazartesi

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Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU)

Konyaspor üstünlüğünü koruyamadı!
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

'in 15. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 65. dakikada Tunay Torun'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor ve Çaykur Rizespor puanlarını 19'a yükselttiler.

Yeni Malatyaspor 1-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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