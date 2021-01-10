Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 10 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ