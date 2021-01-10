10 Ocak 2021, Pazar

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Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 10 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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