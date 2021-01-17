Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü

Son dakika haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne, Beşiktaş derbisinin 58. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, mücadelenin 58. dakikasında Francisco Montero'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZISI!

2018 yılından bu yana Süper Lig'de forma giyen Diagne, ligde ilk kez kırmızı kart gördü.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ