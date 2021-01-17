17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördü

Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Son dakika haberi: 'da , derbisinin 58. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

'in 19. haftasındaki dev derbide ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü , mücadelenin 58. dakikasında 'ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZISI!

2018 yılından bu yana Süper Lig'de forma giyen Diagne, ligde ilk kez kırmızı kart gördü.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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