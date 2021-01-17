17 Ocak 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic 58 gün sonra kadroda!
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic, 58 gün sonra lig maçı kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ın Sırbistanlı orta sahası Adem Ljajic, Galatasaray derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan Çaykur Rizespor kupa maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.
Öte yandan sakatlığını atlatan Gökhan Töre de derbide kulübede yer aldı.
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