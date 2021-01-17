17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic 58 gün sonra kadroda!

Ljajic 58 gün sonra kadroda!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Siyah-beyazlılarda , 58 gün sonra lig maçı kadrosunda yer aldı.

'ın Sırbistanlı orta sahası , derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan Çaykur Rizespor kupa maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Öte yandan sakatlığını atlatan Gökhan Töre de derbide kulübede yer aldı.

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