Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi yeşil-beyazlı kulüp 4-3 kazandı ve 2 hafta aradan sonra galip geldi.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 41. ve 46. dakikalarda Daci, 82. dakikada Uğur Demirok (pen.) ve 90+2'de Artem Kravets kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45+2 ve 77. (p) dakikalarda Mbaye Diagne ve 90+4. dakikada ise Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Mücadelenin 78. dakikasında Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 2 hafta aradan sonra galip geldi ve 22 puana yükseldi. Galatasaray ise 30 puanda kaldı.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası sona erdi.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasa iyi yükselen Daci'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Taylan Antalya'nın sağ kanattan pasına hareketlenen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Skubic'in ceza sahası içinden pasını iyi değerlendiren Daci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

43. dakikada Luyindama'nın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ortasında, Daci'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-1.

75. dakikada Guilherme'nin ceza sahasında Linnes'e müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda Sehic topu kurtardı ancak hakem kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.

77. dakikada penaltı için topun başına ikinci defa geçen Diagne'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Luyindama'nın Abdülkerim Bardakçı'ya yaptığı hareket için hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

90+2 ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengeli'anın sağ kanattan vuruşunda topla buluşan Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza yayı üzerinde Babel'in sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

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