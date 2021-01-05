06 Ocak 2021, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor Galatasaray maçında VAR inceledi gol kararı çıktı! İşte o pozisyon

VAR inceledi gol kararı çıktı! İşte o pozisyon
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gole ofsayt kararı verilirken, VAR tarafından incelenen pozisyonda gol kararı çıktı. İşte o pozisyon...

'in 17. haftasında Konyaspor sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 40. dakikasında yeşil-beyazlılar gol buldu fakat hakem Arda Kardeşler ofsayt kararı verdi.

Yapılan VAR incelemesinin ardından Kardeşler bu kararını değiştirdi ve ev sahibi lehine gol kararını verdi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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