Konyaspor Galatasaray maçında VAR inceledi gol kararı çıktı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gole ofsayt kararı verilirken, VAR tarafından incelenen pozisyonda gol kararı çıktı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin 40. dakikasında yeşil-beyazlılar gol buldu fakat hakem Arda Kardeşler ofsayt kararı verdi.

Yapılan VAR incelemesinin ardından Kardeşler bu kararını değiştirdi ve ev sahibi lehine gol kararını verdi.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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