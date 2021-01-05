İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçında kazandığı penaltı pozisyonu!
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 75. dakikasında durum 2-1 iken sarı-kırmızılı takım lehine penaltı kararı çıktı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, 2-1 gerideyken 76. dakikada penaltı kazandı.
Gelişen Galatasaray atağında Linnes, rakip ceza sahasında Konyasporlu futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonun ardından tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Diagne vuruşunda kaleci Sehic'e takıldı. Ancak VAR uyarısıyla Sehic'in çizgi ihlali yaptığı tespit edilince penaltı tekrarlandı. Bir kez daha topun başına geçen Diagne topu bu kez filelerle buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.
İşte o pozisyon...
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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