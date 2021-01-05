06 Ocak 2021, Çarşamba

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İsmail Kartal: Hakeme neden takdir haklarınızı rakip takımdan yana kullanıyorsunuz dedim

Kartal'dan hakem tepkisi! Neden takdir haklarınızı...
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'un 'ı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kartal, "Antrenörlük hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm. Yan hakeme, 'Hocam, neden takdir haklarınızı rakip takımdan yana kullanıyorsunuz?' dedim." dedi.

İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Bizim bir sistemimiz var. Sezon başından bu yana taktik disiplin açısından ligin 5-6 takımından biri olsak da sıralamada istediğimiz yerde değildik. Bugünkü maçta da maçı zor tamamladık eksiklerden ötürü... Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

İsmail Kartal: Hakeme neden takdir haklarınızı rakip takımdan yana kullanıyorsunuz dedim

Kırmızı karta gelince... Ben hayatımda ilk defam antrenör olarak kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece "Oyuncularımızı baskı altına alıyorsunuz. Aut atışını kullanırken bile acele ettirmek istiyorsunuz. Penaltıda ihlal diyorsunuz. Bu ağır oldu. Yazıklar olsun" dedim. Bu mudur kırmızı kartın sebebi. Ben hayatımda kimeseye küfür etmedim, kendime de ettirmedim.

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