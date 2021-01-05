06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Levent Şahin: Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz

Şahin'den mağlubiyet yorumu! Kabul etmediğimiz tek şey...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ın 'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin, "Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında , deplasmanda 'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Biz Galatasaray takımıyız. Gerek bireysel, gerek takım olarak tepki vermemiz gerekiyordu. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bugün kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz.

Çalışıp, emek verilen taktik anlayışımızı sahaya yansıtamadığımız için çok üzgünüm.

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