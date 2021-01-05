Levent Şahin: Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz

Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Kabul edilmeyecek tek şey oyunumuz" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Biz Galatasaray takımıyız. Gerek bireysel, gerek takım olarak tepki vermemiz gerekiyordu. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bugün kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz.

Çalışıp, emek verilen taktik anlayışımızı sahaya yansıtamadığımız için çok üzgünüm.

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