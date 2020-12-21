21 Aralık 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika: TFF Süper Lig'in 14. hafta hakemlerini açıkladı!

TFF Süper Lig'in 14. hafta hakemlerini açıkladı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. - maçını Bahattin Şimşek ve ekibi yönetecek. - maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen, - maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. - maçını Bahattin Şimşek yönetecek ve Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını ise Halis Özkahya yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

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