Son dakika: TFF Süper Lig'in 14. hafta hakemlerini açıkladı!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek ve ekibi yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek ve Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını ise Halis Özkahya yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

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