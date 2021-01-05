06 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Konyaspor Galatasaray maçında Mbaye Diagne penaltı kaçırdı hakem tekrarlattı!

Diagne penaltı kaçırdı hakem tekrarlattı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 17. haftasında  deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılıların 'nin ayağından bulduğu ikinci gol öncesi tekrarlanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu. İşte o pozisyon....

'in 17. haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Mücadele 2-1 Konyaspor lehine devam ederken Galatasaray penaltı kazandı. ilk vuruştan yararlanamazken vuruş tekrarlandı.

AYAĞI ÇİZGİDE DEĞİL!

Konyaspor kalecisi , Diagne'nin vuruşunu kurtarırken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Sehic'in en az bir ayağının çizgide veya çizginin önünde olması gerekirken tecrübeli kalecinin iki ayağı da çizginin önündeydi. Tekrarlanan vuruşta Diagne bu kez farklı köşeyi seçti ve skoru 2-2'ye getirdi.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır....

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