Konyaspor Galatasaray maçında Mbaye Diagne penaltı kaçırdı hakem tekrarlattı!
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılıların Diagne'nin ayağından bulduğu ikinci gol öncesi tekrarlanan penaltı pozisyonu maça damga vurdu. İşte o pozisyon....
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.
Mücadele 2-1 Konyaspor lehine devam ederken Galatasaray penaltı kazandı. Diagne ilk vuruştan yararlanamazken vuruş tekrarlandı.
AYAĞI ÇİZGİDE DEĞİL!
Konyaspor kalecisi Sehic, Diagne'nin vuruşunu kurtarırken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Sehic'in en az bir ayağının çizgide veya çizginin önünde olması gerekirken tecrübeli kalecinin iki ayağı da çizginin önündeydi. Tekrarlanan vuruşta Diagne bu kez farklı köşeyi seçti ve skoru 2-2'ye getirdi.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır....
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