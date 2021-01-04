05 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe rahat kazandı! Üst üste 2. galibiyet
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'yı Mame Thiam (2) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

'in 16. haftasının kapanış maçında ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem 'nın düdük çaldığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 14 ve 45+1. dakikalarda Mame Thiam ve 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 29'a yükselterek zirvenin 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, 7 Ocak Perşembe günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise haftayı bay geçecek.

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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, , Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

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KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluşturdu. Orta ikilide ve Mert Hakan Yandaş'ı forma giyerken, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş sahaya çıktı. Forvet arkasında Dimitris Pelkas, santrforda ise Mame Thiam görev aldı.

Fenerbahçe'den Kasımpaşa 11'inde 4 değişiklik

OZAN VE GUSTAVO 11'DE YER ALDI

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte koronavirüs testleri pozitif çıkan Ozan Tufan ile Luiz Gustavo takıma döndü. Takımın, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdüğü son çalışmalarda ekibe dahil olan Ozan ve Gustavo mücadeleye 11'de başladı.

VALENCIA 3 MAÇ SONRA KADRODA

Sarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, 3 maç sonra sahada yer aldı. En son ligin 11'incihaftasınd Denizlispor ile oynanan maçta forma giyen Valencia, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir mücadelelerinde yer almamıştı.

Enner Valencia 3 maç sonra sahada

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 5 eksikle çıktı. Sarı lacivertli ekipte, Serdar Aziz ve Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak ve , Kasımpaşa maçında forma giyemedi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAM KADRO

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro geldi.

Sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa ile oynayacağı maç için yönetim kurulu üyeleri stada eksiksiz geldi. Başkan Ali Koç, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt Kasımpaşa maçını takip etti.

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KASIMPAŞA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Çapa, Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Ramazan Köse'ye, Aytaş Kara'nın yerine Doğucan Haspolat'a, Hajradinovic'in yerine ise Alan Carius'a görev verdi. Fuat Çapa, Fenerbahçe maçına şu 11'şe çıktı: '' Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan Haspolat, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, Hodzic.''

RAMAZAN KÖSE 11'DE

Kasımpaşa'da sakatlığı sona eren Ramazan Köse, 11'de yer aldı. Teknik direktör Fuat Çapa, lige 3, kupada ise 1 maç forma veremediği Ramazan Köse'yi Fenerbahçe maçında 11'de görevlendirdi. Ramazan Köse en son Süper Lig'de oynanan Denizlispor maçında forma giymişti.

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DOĞUCAN HASPOLAT BU SEZON LİGDE İLK KEZ 11'DE

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Doğucan Haspolat, bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Excelsior'dan kadroya dahil edilen Doğucan, geçen sezon sadece 1 maçta 11'de görev almıştı. Bu sezonda Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında sonradan oyuna dahil olan Doğucan, eksik isimlerin çokluğu nedeniyle ilk 11'de şans buldu. Doğucan, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda olan 'nın yerine orta alanda görev aldı.

Doğucan, Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Muğlaspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Valencia'nın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas yerden içeri çevirdi. Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

14'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde Pelkas'ın kafasından seken top sol çaprazdaki Thiam'ın önüne düştü. Thiam'ın gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic pasını Anıl Koç'a verdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Anıl'ın şutunda kaleci Altay soluna giden topu çelmeyi başardı.

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45+1'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla kaleci Ramazan'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lk üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas, pasını sağ tarafa doğru açılan Thiam'a verdi. Thiam'ın havalandırdığı topa ceza sahası içinde ceza sahası çizgisinde Sinan Gümüş bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Valencia yerden içeri çevirdi. Ceza yayının hemen önünde bulunan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Kasımpaşa ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Yusuf Erdoğan, doğrudan kaleye gönderdi meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

86'ncı dakikada Fenerbahçe aradaki farkı 3'e çıkardı. Ozan Tufan rakiplerini geçerek topu Ferdi Kadıoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinin hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

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