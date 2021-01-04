05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki golüne ofsayt engeli! VAR inceledi karar değişmedi

F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! VAR inceledi karar değişmedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında deplasmanına konuk olan 'nin ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İşte o pozisyon...

'de 16. haftanın kapanış maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle devam ederken, konuk takım ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Yardımcı hakemin ofsayt kararının ardından VAR'dan gelen kararı bekleyen hakem , kararın doğrulanmasının ardından endirekt serbest vuruşla oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:



(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! haberin devamı

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