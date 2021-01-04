Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki golüne ofsayt engeli! VAR inceledi karar değişmedi

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle devam ederken, konuk takım Enner Valencia ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Yardımcı hakemin ofsayt kararının ardından VAR'dan gelen kararı bekleyen hakem Halis Özkahya, kararın doğrulanmasının ardından endirekt serbest vuruşla oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:









(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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