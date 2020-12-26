İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 16. hafta)

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor ise sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Günün son maçında ise Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...