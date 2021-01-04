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TFF Harcama Limitlerini açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

TFF Harcama Limitlerini açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri’ni açıkladı! İşte detaylar...

resmi sitesinden yaptığı açıklamada transfer limitlerini açıkladı. tarafından yapılan açıklamada 'ın limiti 434 milyon TL, 'nin 356 miyon TL, 'ın 294 milyon TL. İşte TFF tarafından takımlarına belirlenen limitler;

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