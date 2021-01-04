05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’den Kasımpaşa 11'inde 4 değişiklik

Fenerbahçe’den 4 değişiklik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Başakşehir müsabakasına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Bulut, bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan 'in yerine savunmada Covid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan 'ya şans verdi. Sarı-lacivertlilerde ve 'ın eksikliğinde sol bekte ise görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada olan eksikler orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekerken, orta alanda geçen hafta forma giyemeyen 'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen , korona virüs testi pozitif çıkan Caner Erkin'in yerine yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücum hattında yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı 'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede 'ı oynatırken, savunma dörtlüsü , , Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve 'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise 'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda şans buldu.

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