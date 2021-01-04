05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon!

İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında deplasmanına konuk olan , 'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

'in 16. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında ile arasında yaşanan mücadelede sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Maçın hakemi , VAR'dan gelen kararın ardından oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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