05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Enner Valencia 3 maç sonra sahada

Valencia 3 maç sonra sahada
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner , 3 maç sonra mücadelesi ile sahalara döndü.

'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner , 3 maç sonra sarı-lacivertli formayla maçında sahada yer aldı.
'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu , 3 maç aranın ardından sahada yer aldı. Son olarak Süper Lig'de 11. Haftada müsabakasında yer alan Valencia, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ligde , ve maçlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 9 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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