Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Cimbom, 2. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılılar 3 puanın yanı sıra direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç , sarı kart gören Marcao ve Arda Turan'nın yanı sıra karşılaşmada sakatlanan Radamel Falcao'yu da kaybetti.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek kulübesinde bulunmadığı maçta, sarı-kırmızılılar Akdeniz ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

Mücadelede ayrıca Emre Kılınç 51. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 30 puana ulaştı ve 2. sıraya geriledi. Antalyaspor ise 18 puana yükseldi.

MARCAO VE ARDA TURAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Müsabakanın 55'inci dakikasında sarı kart gören Marcao ve 81'inci dakikada sarı kart gören Arda Turan, bu kartlarlar birlikte Galatasaray'ın ligin 17'nci haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştüler. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Kılınç ile Marcao ve Arda Turan, Konya deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

DIAGNE KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Boffin çeldi.

24'üncü dakikada Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Linnes, ceza sahasına girdikten sonra aut çizgisinin üzerinden topu içeri çevirdi. Naldo topa son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

45+2'nci dakikada Arda Turan'ın sol kanattan içeri kestiği topta altıpas üzerinde bomboş kalan Belhanda, topu kale ağzına çevirdi ancak orada hiçbir takım arkadaşı yoktu.

45+3'üncü dakikada Fredy sol kanattan ceza sahasına girdi ve içeri kesti. Topu ilk başta iyi kontrol edemeyen Gökdeniz, sonrasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekmeye çalıştı ancak savunma araya girdi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Falcao'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak bu vuruş zayıf kaldı ve Boffin topa sahip oldu.

49'uncu dakikada Belhanda rakibinden sıyrılarak ceza sahasının sağ bölümünden vuruşunu yaptı, top kaleci Boffin'de kaldı.

51'inci dakikada gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında sol kanattan hızlı çıkan Amilton'a arkadan müdahalede bulunan Emre Kılınç'a hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kart gösterildi. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen, kararını değiştirmedi.

77'nci dakikada Arda Turan sol kanattan ceza sahasına girdi ve topu altıpasa çevirdi. Altıpasta Oğulcan Çağlayan'ın yaptığı vuruşu kaleci Boffin kurtardı.

79'uncu dakikada Amilton hızlı çıktı ve topu ceza sahasına kadar sürdü. Marcao, Amilton'un ayağındaki topa son anda dokunarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+8'inci dakikada Saracchi sol kanattan içeri kesti, Donk kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

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