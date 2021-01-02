04 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Levent Şahin: Falcao aynı yerden sakatlandığını söyledi

Levent Şahin'den Falcao açıklaması! Sakatlığı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'ın ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bizim için kayıp 2 puan. aynı yerden sakatlandığını söyledi. Oyunu çözebileceğini düşünmüştük." dedi.

'in 16. haftasında , sahasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da 'in cezasında takımın başında yer alan yardımcı antrenör , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Elabdellaoui için kazanmaları gerektiğini aktaran Levent Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu ancak bunu beceremedik. Özellikle ilk devrede tüm hücum varyasyonlarını denedik ama başarılı olamadık. Kapanan takımı açamadık. Anladığımız kadarıyla rakip takım 1 puan için gelmişti. Bizim için kayıp 2 puan. aynı yerden sakatlandığını söyledi. Oyunu çözebileceğini düşünmüştük" ifadelerini kullandı.

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