Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Yollar ayrılacak"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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