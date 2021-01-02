04 Ocak 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Yollar ayrılacak"
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Diagne'ye anladığım kadarıyla takım arkadaşları da sempatik bakmıyor, o da Galatasaray'a uymadı. Kapak, kavanoza uymadı. Yollar ayrılacak, belli" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri
02.01.2021
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