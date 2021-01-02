04 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray Antalyaspor maçında Emre Kılınç kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Galatasaray 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'in 16. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında , direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

'in 16. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılılarda , 51. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Emre Kılınç'a direkt kırmızı kart gösterdi ve ardından VAR, pozisyonu incelemesini tavsiye etti. VAR'a giden Bitigen, pozisyonu izledikten sonra kartın rengini değiştirmedi.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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