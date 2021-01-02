Galatasaray Antalyaspor maçında Emre Kılınç kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında Emre Kılınç, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Emre Kılınç'a direkt kırmızı kart gösterdi ve ardından VAR, pozisyonu incelemesini tavsiye etti. VAR'a giden Bitigen, pozisyonu izledikten sonra kartın rengini değiştirmedi.

İşte o pozisyon...

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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