04 Ocak 2021, Pazartesi

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Hatayspor 2 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hatayspor kayıpsız devam ediyor!
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

’in 16. Haftasında evinde Konyaspor’u 1-0 geriden gelerek 2-1mağlup etti.

'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Hatayspor'un gollerini Aaron Boupendza kaydetii.
Konuk ekibi golü ise 'ten geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 27'e yükseltti. Konuk takım ise 19 puana kaldı.

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