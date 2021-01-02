Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde yılbaşı kutlamaları sırasında talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui unutulmadı ve iki takım oyuncuları da özel bir tişörtle sahaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 21:03 ABONE OL