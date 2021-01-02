04 Ocak 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde yılbaşı kutlamaları sırasında talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui unutulmadı ve iki takım oyuncuları da özel bir tişörtle sahaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 21:03
ABONE OL
  • 1
  • 10
Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlarken, maç öncesinde Omar anıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı

Her iki takımın futbolcuları da 'geçmiş olsun Omar' yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

  • 3
  • 10
Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı

İşte o kareler...

  • 4
  • 10
Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı
  • 5
  • 10
Galatasaray Antalyaspor maçında Omar Elabdellaoui unutulmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör