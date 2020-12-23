Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 14. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Son dönemlerde puan kayıpları yaşayan ve sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve sadece kupa ve Süpe Lig'e odaklanan Başakşehir ile karşılaşacak. Erol Bulut'un en büyük silahlarından biri olan Ozan Tufan corona virüsüne yakalandı. Başakşehir'de de pozitif vaka bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli.
KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.
OKAN BURUK KAYBETMEDİ
Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti. Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı. 2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçmişti. 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.
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