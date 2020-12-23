23 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Son dönemlerde puan kayıpları yaşayan ve sakatlıklarla boğuşan , Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve sadece kupa ve Süpe Lig'e odaklanan ile karşılaşacak. 'un en büyük silahlarından biri olan corona virüsüne yakalandı. Başakşehir'de de pozitif vaka bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli.

KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı. 'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

OKAN BURUK KAYBETMEDİ

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti. Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı. 2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu 'u 3-0'la geçmişti. 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.

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