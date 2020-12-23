Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Konuk takımın 3 puan hasreti ise 5 maça çıktı.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 4-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Karşılaşmada Fenerbahçe adına golleri 45+2. dakikada Nazım Sangare, 60'ta Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş atarken, Başakşehir'in tek golü ise 6. dakikada Mahmut Tekdemir'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 26 puana yükselirken, Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı. Turuncu-lacivertlilerin galibiyet hasreti de 5 maça çıktı.

BAŞAKŞEHİR'E 3 KIRMIZI

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında oldukça gergin anlar da yaşandı. Turuncu lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilirken, Rafael ile İrfan Can da kırmızı kart gördü ve Başakşehir 9 kişi mücadele etti.

ADEMI İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Altay oyun alanına çeldi. Dönen topu alan Crivelli'nin şutunda ise meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Tisserand'ın kafa vuruşu Skrtel'den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Tisserand'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

69. dakikada Rafael'in, Thiam'a yaptığı müdahaleye hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Ardından bu karta tepki gösteren Rafael, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

74. dakikada Thiam, Skrtel'e yaptığı müdahaleye hakem faul kararı verdi. Bu pozisyon sırasında İrfan Can'ın hakeme yoğun tepkisi sonrası Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Hemen arıdan da ikinci sarısına başvuran hakem Şimşek, İrfan'ı kırmızı kartla oyun dışına attı.

84. dakikada Caner Erkin'in ara pasında ceza alanı içine giren Gustavo, çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

89. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Mert Hakan, ceza alanı içine girer girmez yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 4-1

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Novak kafa ile vurdu. Top üstten auta çıktı.

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