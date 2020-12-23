23 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Fenerbahçe-Başakşehir maçında tartışmalı pozisyon!

'VAR' çağırdı kararından vazgeçmedi! İşte o pozisyon
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında oynanan - maçının 11. dakikasında 'nun Hasan Ali'ye yapmış olduğu faul sonrası hakem sarı kartına başvurdu. 'VAR' incelemesi için tekrar çağırılan kararından vazgeçmedi.

'in 14. haftasında 'nin evinde ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı.

11. dakikada Başakşehir'de , 'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem , Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ve ardından VAR odasında hakem kırmızı kart incelemesi için Şimşek'i ekrana çağırdı.
Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ve kararını değiştirmek için yeterli kanıt olmadığına karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etti.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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