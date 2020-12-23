Fenerbahçe-Başakşehir maçında tartışmalı pozisyon!
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçının 11. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali'ye yapmış olduğu faul sonrası hakem sarı kartına başvurdu. 'VAR' incelemesi için tekrar çağırılan Bahattin Şimşek kararından vazgeçmedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı.
11. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ve ardından VAR odasında hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart incelemesi için Şimşek'i ekrana çağırdı.
Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ve kararını değiştirmek için yeterli kanıt olmadığına karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etti.
İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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