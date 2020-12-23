Erol Bulut Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Herkes galibiyet istiyor ama..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor." dedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"FUTBOLCULARIMIZ MAÇI HİÇ BIRAKMADI"
"Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, Gökhan Gönül sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık."
"ÇALIŞIYORUZ AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ UYGULAYAMADIK"
"Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık."
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
"Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız."
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