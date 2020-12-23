23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Herkes galibiyet istiyor ama..."

Bulut'tan çarpıcı açıklama! Herkes galibiyet istiyor ama...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

Teknik Direktörü , 'in 14. haftasında 'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor." dedi.

'in 14. haftasında ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FUTBOLCULARIMIZ MAÇI HİÇ BIRAKMADI"

"Kalemize gelen ilk top yine gol oldu, şanssızlık. Futbolcularımız maçı hiç bırakmadı. Mücadelemizi gösterdik. 8-9 eksiğimiz var. Yedek kulübesinde Sosa, sakattı. Değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki arkadaşlarla mücadele ettik. 3 puanı aldık."

"ÇALIŞIYORUZ AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ UYGULAYAMADIK"

"Fenerbahçe taraftarı haklı olarak hücum ve baskılı oyun istiyor. Bunu tam olarak yapamadık. Eksiklikler oldu. Çalışıyoruz ama istediğimiz gibi uygulayamadık."

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor. Bazen olmuyor. Eksikler çoğalınca istediklerinizi yapamıyorsunuz. Biz daha çok çalışacağız. Daha iyi olacağız."

Bulut: Kasten hata yapıldığını düşünmüyorum

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de 2 gol savunmadan geldi! F.Bahçe'de 2 gol savunmadan geldi!
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Dünyanın her yerinde kırmızı kart Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Dünyanın her yerinde kırmızı kart"
Nazım Sangare ilk golünü attı Nazım Sangare ilk golünü attı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör