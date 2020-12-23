23 Aralık 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (14. hafta)

Süper Lig'in 14. haftası 21 Aralık Çarşamba günü oynanan 4 maçla devam etti. Günün maçında ise Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:02
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 14. hafta

21- Erzurumspor - 9 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 14. hafta

20- Ankaragücü - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 14. hafta

19- Kayserispor - 10 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 14. hafta

18- Denizlispor - 12 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 14. hafta

17- Gençlerbirliği - 12 Puan

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