İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (14. hafta)

Süper Lig'in 14. haftası 21 Aralık Çarşamba günü oynanan 4 maçla devam etti. Günün maçında ise Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...