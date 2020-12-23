23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Başakşehir'den flaş paylaşım!

Başakşehir'den flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında 'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların ardından Medipol Başakşehir Kulübü flaş bir paylaşımda bulundu.

'in 14. haftasında Medipol deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.

Başakşehir'de ayrıca teknik direktör , Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maaç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.

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