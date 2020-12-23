Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların ardından Medipol Başakşehir Kulübü flaş bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.

Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maaç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.

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