Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Konyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - BB Erzurumspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Hadziahmetovic, Miya, Cikalleshi, Kravets.

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Arturo Mina, Kaan Kanak, Ibrahim Sissoko, Obertan, Novikovas, Mitchell Donald, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes

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