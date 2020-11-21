Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi farklı kazanan sarı-lacivertli takım sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 9. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Hakan, 38. ve 69. dakikalarda Perotti, 47'de Sosa ve 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 31. dakikada Diego Angelo'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 9 hafta sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu geri aldı. Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.
19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.
31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Fenerbahçe, başkent deplasmanında farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.
63. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
69. dakikada Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti, açısını düzelttikten sonra uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-4.
73. dakikada sarı-lacivertli ekip 5. golü buldu. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafayla içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Ozan Tufan, takımının 5. golünü attı: 1-5.
76. dakikada savunma arkasına sarkan Samatta'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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